Телефонный звонок в Кремле не подтверждают, и не только Киеву, говорит президент.

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне сообщений об угрозе российского вторжения пытался связаться с президентом РФ Владимиром Путиным, однако в Кремле согласия на разговор не дали.

Об этом глава государства рассказал журналистам, пишет "РБК-Украина".

"Не в последние дни, время от времени Украина, как ответственная страна, в любые моменты рисков эскалации, информации относительно этих рисков, информации о стягивании войск и тому подобное дает официальный запрос в администрацию президента РФ. Это было", - сообщил Зеленский.

Он уточнил, что "Украину не оставляют от ответа", но данный ответ не ведет к встрече двух президентов.

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"Телефонный разговор никто не подтверждает. Так же, как и другим. Многие страны предлагают свои площадки, мы заинтересованы, я ни одной стране не отказал. Кроме этого, и мы сами предлагали тем или иным странам. Мы были заинтересованы в различных форматах договоренностей, разговорах с РФ", - добавил он.

Напомним, недавно президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что Владимир Зеленский согласился на встречу с Владимиром Путиным в Турции. Ранее Эрдоган пригласил в Анкару Путина и Зеленского для "обсуждения и разрешения разногласий".

До этого в Кремле заявили, что готовы обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским лишь двусторонние отношения. "Вы знаете, что Зеленский хочет поговорить с Путиным как со стороной конфликта. Вопрос урегулирования - вопрос не к Путину. Путин говорит: если вы хотите общаться, давайте поговорим о двусторонних отношениях", - заявлял спикер Кремля Песков.