Президент Украины Владимир Зеленский впервые в истории провел разговор с президентом Парагвая Марио Абдо Бенитесем.
Об этом Зеленский сообщил в Twitter.
"Усиливаем взаимодействие с регионом Латинской Америки. Провел первый в истории украинско-парагвайских отношений разговор с президентом Парагвая Марио Абдо Бенитесем", - отметил он.
Президент подчеркнул, что это были плодотворные и конструктивные переговоры с еще одним другом Украины.
"Ценим поддержку Украины на международных площадках", - добавил Зеленский.
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