Это были плодотворные и конструктивные переговоры с еще одним другом Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые в истории провел разговор с президентом Парагвая Марио Абдо Бенитесем.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Усиливаем взаимодействие с регионом Латинской Америки. Провел первый в истории украинско-парагвайских отношений разговор с президентом Парагвая Марио Абдо Бенитесем", - отметил он.

Президент подчеркнул, что это были плодотворные и конструктивные переговоры с еще одним другом Украины.

"Ценим поддержку Украины на международных площадках", - добавил Зеленский.

Ранее премьерка Швеции привезла Зеленскому особый подарок.

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