Магдалена Андерссон вручила президенту Украины Владимиру Зеленскому копию письма короля Карла XII, написанного в 1711 году.

Премьер-министр Королевства Швеция Магдалена Андерссон подарила президенту Украины Владимиру Зеленскому копию письма короля Карла XII, написанного в 1711 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Швеции сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Сегодня я привезла вам особый подарок", - заявила Андерссон.

В частности, она сказала, что речь идет о копии письма из Шведского национального архива, написанного в 1711 году королем Карлом XII в городе Бендеры (Молдова).

По ее словам, это письмо "было инструкцией шведскому послу в Константинополе, чтобы работать ради свободы Запорожской Сечи как независимого государства, чтобы украинские казаки никогда больше не должны были страдать от репрессий российского царя".

"Уже в 18 веке шведский король был поражен местным демократическим самоуправлением украинских казаков", - подчеркнула Андерссон.

При этом, Зеленский процитировал часть этого письма. "Чтобы быстрее воплотить в жизнь статью о свободе Украины и всех казаков, чтобы всей Украине и Войску Запорожскому при нынешнем полководце Филиппе Орлике вернуть древнюю свободу владения своей землей и ее прежние границы, чтобы отныне этот народ стал независимым государством и больше никогда не подлежал повиновению или защите царя", - прочитал фрагмент документа президент.

Ранее Швеция выразила готовность ввести газовое эмбарго против Российской Федерации.

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