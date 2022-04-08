Президент Украины поблагодарил их за поездку в Бучу.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил представителей Европейского Союза за визит в Киев в эти дни войны и подчеркнул, что это мощный сигнал поддержки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил во время совместного с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и Высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем брифинге для представителей украинских и иностранных СМИ по итогам проведенной встречи в Киеве.

Президент обратился со словами благодарности как к должностным лицам ЕС, так и к иностранным журналистам, назвав их героями, за то, что приехали сейчас в Украину.

"Это большая поддержка нашего народа и большая поддержка нашей победы. Она точно будет - победа Украины в войне против Российской Федерации...", - сказал он.

Обращаясь к фон дер Ляйен и Боррелю, президент Украины отдельно поблагодарив их за поездку в Бучу, отметив, что их визит – "это очень мощный сигнал, который говорит о том, что Украина и Европейский Союз вместе".

"Вместе в борьбе за справедливость, за достоинство, в борьбе за ценность, за ценность человеческой жизни. Это подтверждение того, что мы будем работать вместе", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн и представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, которые прибыли с визитом в нашу страну, посетили Бучу на Киевщине.