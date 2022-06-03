Это оружие действительно поможет спасать жизни наших людей и защищать нашу землю, отметил президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал поставки современных ракетных систем залпового огня HIMARS. Он отметил, что это оружие действительно поможет спасать жизни наших людей и защищать нашу землю.

Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении.

"Соединенные Штаты подтвердили на разных уровнях, что нашему государству направляются современные ракетные системы залпового огня HIMARS. Это оружие действительно поможет спасать жизни наших людей и защищать нашу землю. Я благодарен президенту Байдену, всем нашим американским друзьям и народу Соединенных Штатов за такую поддержку", - подчеркнул президент.

Кроме этого Зеленский отметил, что сейчас ожидаются хорошие новости о поставках оружия и от других партнеров:

"Например, сегодня у нас есть новый пакет оборонной помощи от Швеции. Работаем над тем, чтобы вывести объем поставок именно современных боевых систем на значительно более высокий уровень".

HIMARS для Украины: что известно о поставках артиллерийских ракетных систем

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский еще 13 апреля озвучил просьбу предоставить M142 HIMARS - американскую универсальную ракетную систему, которая способна выступать одновременно: реактивной системой залпового огня и высокоточным ракетным комплексом. Именно это оружие - "длинная рука" ВСУ для критических ударов по армии РФ.

1 июня президент США Джо Байден объявил о новом пакете вооружений для Украины, включая высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, точное оружие, которое может поражать цели на расстоянии до 80 километров.

Кроме того, в пакет помощи войдут: высокомобильные артиллерийские ракетные системы и боеприпасы; протиартилерійські радары; радары воздушного наблюдения; Javelin и командно-пусковые модули к ним; противотанковое оружие, артиллерийские снаряды калибра 155-мм; вертолеты Ми-17; тактические машины; запасные части и оборудование.