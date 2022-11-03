В то же время глава государства уточнил, что Украина готовится к предстоящему саммиту.

Президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в саммите G20, который пройдет в ноябре в Индонезии, если там будет президент РФ Владимир Путин.

На брифинге в Киеве Зеленский, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что не следит за участием других членов "двадцатки" : "Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать, то Украина не будет участвовать".

Глава государства добавил, что Украина готовится к предстоящему саммиту.

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Он напомнил, что сегодня обсудил с президентом Индонезии подготовку к саммиту.

"В любом случае, мы сегодня снова были приглашены. Еще посмотрим, несколько дней осталось", - уточнил Зеленский.

Саммит G20 в Индонезии

Нынешний саммит группы "двадцати" пройдет 15-16 ноября на Бали. Среди приглашенных стран, в частности, Украина. В повестке дня - мир, здоровье, цифровая трансформация и переход на устойчивую энергетику.

Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил на саммит и российского президента Владимира Путина, правда, его участие пока не подтверждено.

Возможный визит Путина вызвал возмущение у Запада. CNN со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Совбеза Белого дома Джона Кирби писал, что Байден не намерен встречаться с Путиным.

Также о том, что Белый дом будет пытаться исключить встречу двух президентов, в октябре писало издание Politico.

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