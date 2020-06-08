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Правительство обеспокоено массовыми нарушениями карантина после его ослабления - ОП

15:12, 08 июня 2020
Политика
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Правительство обеспокоено ростом количества заболевших / Фото УНИАН

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время традиционного совещания по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы государства.

На совещании с участием представителей правительства и правоохранительных органов говорилось о необходимости усиливать коммуникации по соблюдению норм адаптивного карантина.

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«Правительство обеспокоено ростом количества заболевших и массовым несоблюдением правил карантина после его смягчения», - отмечается в сообщении.

Президент подчеркнул, что власть не хотела бы снова возвращать страну в жесткие рамки карантина.

«Ослабление карантина спасет экономику, но не забывайте, что коронавирус никуда не исчез, и от него надо и дальше спасать жизни. Жесткий карантин был ненапрасным, уверен, что он спас много жизней. Однако и в дальнейшем ежедневно у нас умирают люди от коронавирусных осложнений. Мы не хотели бы снова возвращаться в такие жесткие рамки», - подчеркнул Зеленский.

«Поэтому держим руку на пульсе по развитию событий и напоминаем людям, что правила социального дистанцирования и масочного режима должны действовать. И пока, к сожалению, мы не можем позволить себе массовые развлекательные мероприятия», - отметил глава государства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что «мы пошли на ослабление, но люди должны осознавать угрозу коронавируса, которая никуда не исчезла».

В свою очередь председатель Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что празднование Троицы собрало в церквях около 200 тысяч верующих. Однако священнослужители и прихожане соблюдали правила социального дистанцирования и масочного режима, праздник прошел спокойно.

На совещании обсуждался также вопрос запуска международного сообщения.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 8 июня в Украине обнаружили 463 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 и 9 умерших. Всего с начала пандемии зарегистрировано 27 тысяч 462 случая.

В Минздраве отметили, что Киев и семь областей Украины пока не соответствуют требованиям для дальнейшего ослабления карантина.

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