Владимир Зеленский заявил, что Петр Порошенко "всех запутал" относительно своей позиции по санкциям СНБО на телеканалы NewsOne, ZIK и "112 Украина".

Президент Владимир Зеленский обратился к народному депутату Петру Порошенко.

В своем видеообращении Зеленский заявил, что нардеп "всех запутал" относительно своей позиции по санкциям СНБО на телеканалы NewsOne, ZIK и "112 Украина".

"Отдельно я хочу обратиться к одному народному депутату, известному монополисту патриотизма, отцу и матери, можно сказать, Украинского государства, где все начинали он и его команда. Естественно. И основание Запорожской сечи, и безвиз, и крещение Киевской Руси", - сказал Зеленский.

"В общем, дорогое вы наше всё, скажу вам так: многообразие хорошо для ваших карамелек и печенюшек, но не для мнения и позиций. Вы всех нас, если честно, немножко запутали – с одной стороны, вы говорите, что решение РНБО незаконно, а с другой, спрашиваете, почему мы это не сделали раньше. Вы говорите, что нельзя вводить санкции против украинских граждан, но почему-то забыли, как сделали это в 2017 году. Вы говорите, что сами хотели это сделать, хотя по-вашему, напоминаю, это – незаконно, хотели, но не смогли, потому что начались выборы. И главный вопрос – вы заявили, что всегда боролись с российской пропагандой и в целом поддерживаете это решение. Напомню, по вашему мнению, незаконное, но которое, по вашему же мнению, давно нужно было сделать", - добавил президент.

Зеленский упрекнул Порошенко в том, что последнее время на его телеканалах агентов Кремля "показывают чаще, чем рекламу нового масла "Рошен"

"Скажите, а почему тогда на каналах ярого борца с российской пропагандой и ее агентами этих самых агентов в последние три дня показывают чаще, чем рекламу вашего нового масла "Рошен"? Что же это? Это настолько хитрая стратегия, что никому не понятно. Возможно я вас удивлю, но с вами всем и все давно понятно", - добавил он.

Почему Порошенко не ввел санкции против Медведчука

Пятый президент Украины, а ныне лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко объяснил, почему во время своей каденции не ввел санкции против кума Путина Виктора Медведчука тем, что тот является гражданином Украины. Также Порошенко сказал, что одной из причин, почему он не ввел санкции, есть то, что реализация постановления наложилась бы на начало избирательной кампании.

Запрет телеканалов Медведчука: что известно

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. Вместе с тем телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о подтвержденном финансировании телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина", на которые были наложены санкции в связи с решением СНБО, со стороны Российской Федерации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что решение ввести санкции против этих телеканалов не касается вопроса свободы слова, а направлено на борьбу с информационным терроризмом против Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение СНБО о санкциях против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина" является юридически мотивированным и было принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для него. По словам главы государства, все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ.

Телеканалы Тараса Козака: что известно

12 октября 2018 Тарас Козак заявил о покупке телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 години") с оценкой 41-42 миллионов гривень.

В декабре 2018 Козак отчитался о покупке девяти компаний группы 112 Украина, оценив их стоимость на дату приобретения в 72,87 миллиона гривень.

В 2019 году Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала Zik.

4 октября 2018 Верховная Рада поддержала обращение к СНБО о введении санкций против компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов 112 Украина и NewsOne.

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Автор: Олег Давыгора