Глава государства подчеркнул, что Крым - это Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил новую форму сборной Украины по футболу, в которой футболисты будут играть на Евро-2020.

Соответствующее заявление он опубликовал в своем Instagram.

«Новая форма национальной сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от чернигова до Севастополя. Наша страна – единая и неделимая. Крым – это Украина», - написал глава государства.

Читайте такжеВ России за футболку сборной Украины могут отправить в тюрьму на 4 года - юрист

Форма Украины на Евро-2020

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров