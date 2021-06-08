Зеленский в разговоре с Байденом поднял вопрос необходимости реального пошагового плана для присоединения Украины к НАТО, который должен быть привязан к четким календарным датам.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что содержательный разговор между лидерами Украины и Соединенных Штатов Америки дал возможность детально скоординировать позиции двух государств и удостоверяет близкие и партнерские отношения между Украиной и США.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Проведение именно такого максимально конкретного и доверительного разговора накануне большого европейского турне президента США, который будет включать саммит НАТО и двусторонний саммит США - РФ, указывает на то, что Украина и президент Владимир Зеленский обеспечивают наших партнеров качественной экспертизой по современным вызовам и рисамв для безопасности в регионе", - отметил Ермак.

Отмечается, что особое внимание в разговоре лидеров было уделено вопросу финализации строительства "Северного потока - 2". Зеленский четко и недвусмысленно заявил о том, что этот проект не является вопросом экономики или бизнес-перспектив, как его определяет часть европейских политиков, а это исключительно геополитический инструмент России, который позволяет попробовать существенно расширить доминантное влияние этого государства в Европе. По его словам, "Северный поток - 2" значительно увеличивает все имеющиеся риски в европейском регионе.

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Также Зеленский поднял вопрос необходимости реального пошагового плана для присоединения Украины к НАТО, который должен быть привязан к четким календарным датпм. Президент Украины отметил, что время заявлений и деклараций о намерениях должно остаться в прошлом.

"Не может быть сомнений в том, что Украина по своему ценностному фундаменту является неотъемлемой частью Европы. Сейчас, в новой ситуации в Европе, нужен именно логистический план вступления Украины в Альянс в ближайшем будущем. НАТО для нашего государства - это способ максимальной защиты", - отмечалось во время разговора.

Как отметили в Офисе президента, движение Украины в НАТО - это также возможность достичь предпосылок для установления на Донбассе стабильного и прочного мира. Ситуация на Донбассе обсуждалась очень подробно. Зеленский назвал причины периодической эскалации этого противостояния российской стороной и сообщил о количестве и характере обстрелов, осуществляемых с неподконтрольной территории. А также подробно проинформировал о реальном количестве российских войск, сконцентрированных возле украинских границ, и тех, которые были передислоцированы в места их постоянного расположения.

"Значительная часть разговора президентов была посвящена вопросу трансформации Украины в прозрачную и конкурентную систему", - говорится в сообщении.

"Американская сторона понимает, что ликвидация деструктивного консенсуса между олигархами и политиками в Украине вызывает мощное сопротивление старых элит. Но поддержка Украины Америкой в ​​этой работе будет максимальной", - подытожил Ермак.

Как сообщал УНИАН, 7 июня состоялась телефонный разговор Зеленского и Байдена. "Это телефонный разговор, который они планировали провести раньше, до поездки президента Байдена в Европу, до встречи с президентом РФ Владимиром Путиным", - прокомментировал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Во время разговора Байден пригласил Зеленского этим летом посетить Белый дом.

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Автор: Константин Гончаров