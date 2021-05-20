Зеленский отметил, что осторожно относится к характеристикам, которые могут привести к обострению на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский ответил, что думает о российском главе Владимире Путине после встречи с ним и всех событий, которые произошли после.

Об этом он рассказал на пресс-конференции 20 мая.

Читайте такжеВ Киеве проходит пресс-конференция Зеленского: онлайн-трансляция«У меня нет времени думать о президенте Путине, я думаю только про встречу в том или ином формате, которые могут привести к окончанию войны. Поэтому я очень осторожно отношусь к характеристикам, которые могут привести к обострению», – объяснил Зеленский.

Президент добавил, что свое мнение о главе Кремля выскажет позже.

«Если говорить лозунгами, мы будем увеличивать возможность эскалации, и, если так произойдет, я этого себе не прощу. Сначала надо завершить войну, а потом я скажу, что и про кого думаю», – ответил президент.

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Автор: Яна Ставская