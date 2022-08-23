В частности, это будет зависеть в первую очередь от выплат заработных плат военнослужащим и от прохождения отопительного сезона.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, возможна отставка правительства премьер-министра Дениса Шмыгаля во время войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции в рамках саммита "Крымской платформы".

В частности, Зеленского попросили оценить работы правительства Дениса Шмыгаля за шесть месяцев войны. Президент ответил, что оценка правительства "очень проста".

"У них есть задача накормить военных и высокие заработные платы. Это первое. Отопительный сезон. Это второе. При том, что у нас все (оккупанты - УНИАН) взорвали, то бензин, уголь и газ - все должно быть у людей. Это третье", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства заявил, что при всех рисках, цены не могут расти в десять раз.

"И единственная причина война - так не подойдет никому", - добавил президент.

Также он отметил важность выплаты зарплат учителям и медикам, а также выплат пенсий.

"Моя оценка, как только что-то из этих направлений, и наверное я много вещей сейчас не назвал, но ключевые вещи, мы понимаем при всем уважении ко всем, на сегодня: заработная плата в армии и отопительный сезон. Скажу вам откровенно, эти два направления надо пройти", - сказал Зеленский.

Он сказал, что наступление идет на поле боя и надо защищать страну, а люди должны быть мотивированы. А также еще происходит энергетическое наступление.

"В какой-то момент, когда я буду чувствовать, что у нас что-то из этих направлений не работает, тогда надо делать выводы. Пока что я не вижу для этого оснований - УНИАН)", - заявил Зеленский.

Ранее СМИ писали, что президент может осенью инициировать отставку кабмина во главе с премьером Денисом Шмигалем или нескольких "неэффективных" министров.

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