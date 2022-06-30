Кадровые перестановки в правительстве могут произойти осенью.

Президент Владимир Зеленский может осенью инициировать отставку Кабмина во главе с премьером Денисом Шмыгалем или нескольких "неэффективных" министров.

Об этом пишет УП со ссылкой на собственные источники в окружении главы государства.

Как узнали журналисты, правительство устраивало президента до начала полномасштабного вторжения РФ, однако после возникла необходимость в большей инициативности и креативности министров. Источники рассказывают, что Кабмин не генерирует смыслы, видения и реалистичные планы, что президент требует новых идей и предложений, а министры не успевают "бежать за Зеленским". Также сообщается, что в то время, как ОП усиленно работает, Кабмин собирается раз в неделю и принимает "бюрократические и часто второстепенные вещи".

"У нас чувствуется нарастание раздражения, которое рано или поздно приведет к тому, что это правительство разгонят", - признался один из собеседников.

Еще одной причиной для увольнения министров источники СМИ называют негативные настроения общества осенью.

На пост премьера вместо Шмыгаля якобы рассматривают пять кандидатур:

заместитель председателя ОП Ростислав Шурма;

Первая вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко;

министр инфраструктуры Александр Кубраков;

министр развития общин и территорий Алексей Чернышов;

министр обороны Алексей Резников.

По данным СМИ, Резников может сохранить текущую должность или возглавить Министерство юстиции. Претензии у команды президента якобы есть и к главе МИД Дмитрию Кулебе.

Напомним, Денис Шмыгаль возглавил кабмин 4 марта 2020 года.