В перспективе ближайших недель слишком уж громких кадровых ротаций ждать, похоже, не стоит.

Ключевой фактор, который будет определять судьбу нынешнего Кабмина - прохождение осенне-зимнего отопительного сезона. Пока замена Кабинета министров не планируется.

Об этом говорится в материале РБК-Украина. Правительство уже прогнозирует, что предстоящий отопительный сезон станет самым сложным в истории.

Кабмин пытается сводить баланс между поступлениями и критическими расходами с помощью финансовой помощи Запада. Но и кредиторам нужно показывать, что Украина ищет способы, чтобы хоть как-то наполнять казну.

"Условие всех кредиторов и грантодателей – мы не можем брать их средства на финансирование армии. Да, за июль у нас выросли налоги и сборы. Но того, что мы зарабатываем, все равно не хватает даже на армию. Осенне-зимний период будет еще тяжелее. Поэтому вполне возможно, что появятся еще какие-то не очень популярные экономические законы", - говорит один из влиятельных собеседников в "Слуге народа".

Однако в правящей команде сомневаются, что тяжелая экономическая ситуация в сумме с отсутствием видимых сдвигов на фронте могут привести к социальному взрыву.

"Растет количество реалистов. Социология показывает, что число людей, считающих, что война надолго, не на один год, увеличивается. Кто не готов принимать нынешние условия, эмигрируют. Те, кто остаются, вынуждены принимать нынешнюю ситуацию", – отметил один из источников в окружении президента.

Как рассказывают собеседники в различных органах власти, вариант, при котором общественное недовольство придется глушить традиционным способом – громкой отставкой – исключать нельзя. Один из источников предположил, что речь может идти о министрах, которые непосредственно отвечают за прохождение отопительного сезона.

Однако отставка Кабмина сейчас всерьез не обсуждается. Но полностью исключать сценарий со сменой правительства тоже нельзя. Это вполне реально при наихудшем варианте развития событий, когда Украина вернется в условный 1993 год: с задержками зарплат даже бюджетникам, колоссальной инфляцией, веерными отключениями электричества, массовыми забастовками и тому подобное. Впрочем, такое мрачное положение дел, несмотря на войну и прочие объективные сложности, точно не выглядит самым вероятным.

Ранее в Кабмине сообщили, что готовность Украины к новому отопительному сезону приближается к 70%.

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