Глава государства считает, что Украина, США и Европа должны совместно выступить с единым планом завершения войны на переговорах с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что исключить Украину из переговоров о прекращении российской войны невозможно. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.

В частности, у президента спросили, существует ли риск, что Украина может быть исключена из переговоров относительно ее будущего между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Как напомнил Зеленский, война России против Украины, Европы и всего мира прежде всего идет на украинской земле.

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"Исключить Украину невозможно из любой переговорной площадки. Или эта переговорная площадка не будет иметь реальный результат, а будет иметь только результаты политические, и с безопасностью и с окончанием войны такие результаты не будут никак связаны", - убежден Зеленский.

При этом, как напомнил президент Украины, у него были хорошие встречи и разговоры с президентом США Дональдом Трампом

"И я еще раз поддерживаю то, что он хочет достичь успеха. И я уверен, что у него есть большие шансы. И будем верить, что ему удастся. Это можно сделать только с Украиной. По-другому это просто не получится, потому что Россия не хочет заканчивать войну, а Украина хочет. И это очень важный аргумент", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, как сказал Зеленский, контакты могут поддерживаться в разных форматах:

"Форматы зависят от того, какой будет план по окончанию войны (совместный план Украины, США и Европы - УНИАН). И я серьезно очень настроен, что все хотят - американская сторона, европейская сторона - все хотят выйти с ситуацией успеха, а успех для всех - это мир".

Он убежден, что это очень важно.

По его словам, формат перед той или иной встречей должен быть зафиксирован "на бумаге", а именно формат, как "мы сможем достичь справедливого мира". Он считает, что сегодня надо сосредотачивать внимание именно на этом.

Также Зеленский объяснил, какой, по его мнению, должна быть площадка для переговоров:

"Я очень надеюсь, что будет Украина, Америка, Европа и русские. Да, я бы очень хотел, чтобы европейский голос также был. Для нас это важно, потому что мы будем членами Европкйського Союза. Но я не могу сегодня четко сказать, какая именно будет структура переговорного процесса, потому что мы еще не имеем общего плана. Мы имеем нам план Украины. И вы знаете, мы многое сделали. Я считаю, мы получили сильный документ, и он полностью готов - это Формула мира".

Президент отметил, что во всех пунктах Формулы четко выписано о справедливом мире на основе Устава ООН.

Также для разработки совместного плана можно использовать план, который усиливает Украину - это план победы Украины.

Переговоры Трампа и Путина - что стоит знать

По данным издания The Washington Post, перед ожидаемым телефонным разговором между президентом США Дональдом Трампом и правителем России Владимиром Путиным обе стороны отстаивают свои позиции. В Москве ожидают, что Трамп в ближайшие дни свяжется с Путиным, однако российские чиновники заняли жесткую позицию относительно войны в Украине. Они снижают ожидания относительно возможности значительного прорыва в отношениях между США и Россией.

По мнению Трампа, низкие мировые цены на нефть будут способствовать окончанию войны в Украине, поэтому страны ОПЕК и в частности Саудовская Аравия, один из крупнейших мировых экспортеров черного золота, должна снизить цены.

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