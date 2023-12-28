Зеленский назначил новых глав Донецкой и Ривненской ОГА

Президент назначил новых глав Донецкой и Ровенской областных государственных администраций. На должность председателя Донецкой ОГА назначен Вадим Филашкин, а на должность председателя Ровенской ОГА - Александр Коваль. Об этом говорится в указах президента Украины Владимира Зеленского №857 - №858/2023 от 27 декабря.

Вадим Филашкин с 2019 года занимал должность заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации.

Александр Коваль с 2021 года был председателем Ривненской районной государственной администрации.

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Что известно о новых главах ОГА

Вадим Филашкин родился 14 июня 1975 года в с. Арбузинка Арбузинского района, Николаевской области. В 2002 году окончил обучение в Николаевском государственном педагогическом университете по специальности "Педагогика и методика среднего образования. Физическая культура и допризывная подготовка".

В 2008 году получил образование юриста в Киевском национальном университете внутренних дел. С 2019 года занимал должность заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации.

Александр Коваль родился 12 октября 1987 года в г. Костополь. С 2004 года по 2009 год учился в Национальном университете водного хозяйства и природопользования по специальности "Экология и охрана окружающей среды".

Трудовую деятельность начал в 2009 году на должности специалиста I категории отдела ведения государственного реестра избирателей аппарата Костопольской райгосадминистрации. Распоряжением президента от 5 марта 2021 года №176/2021-рп Коваль был назначен главой Ривненской районной государственной администрации.

Куда делись предыдущие главы Донецкой и Ривненской ОГА

Как сообщал УНИАН, 5 сентября 2023 года Зеленский уволил Павла Кириленко с должности главы Донецкой областной государственной администрации. Затем Кириленко стал председателем Антимонопольного комитета Украины.

В связи с этим, первый заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Игорь Мороз начал исполнять обязанности председателя Донецкой ОГА, начальника областной военной администрации.

Также Зеленский официально уволил Виталия Коваля с должности председателя Ривненской ОГА. В ноябре Верховная Рада назначила его на должность главы Фонда государственного имущества Украины.

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