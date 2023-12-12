В частности, на должность главы Донецкой ОГА согласована кандидатура Вадима Филашкина.

Кабинет министров Украины согласовал назначение глав Донецкой и Ривненской областных государственных администраций. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Согласовано назначение: Филашкина Вадима Сергеевича председателем Донецкой областной государственной администрации; Коваля Александра Сергеевича председателем Ривненской областной государственной администрации", – заявил он.

Справка УНИАН. Вадим Филашкин родился 14 июня 1975 года в с. Арбузинка Арбузинский район, Николаевская область. В 2002 году окончил обучение в Николаевском государственном педагогическом университете по специальности "Педагогика и методика среднего образования. Физическая культура и допризывная подготовка".

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В 2008 году получил образование юриста в Киевском национальном университете внутренних дел. С 2019 года занимал должность заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации.

Александр Коваль родился 12 октября 1987 года в г. Костополь. В 2004 году окончил Костопольскую общеобразовательную школу – комплекс I-III ступеней № 6. с 2004 года по 2009 год учился в Национальном университете водного хозяйства и природопользования по специальности "Экология и охрана окружающей среды".

Трудовую деятельность начал в 2009 году на должности специалиста I категории отдела ведения государственного реестра избирателей аппарата Костопольской райгосадминистрации. Распоряжением президента от 5 марта 2021 года №176/2021-рп Коваля был назначен председателем Ривненской районной государственной администрации.

Кадровые изменения в Донецкой и Ривненской ОГА

5 сентября президент Украины Владимир Зеленский уволил Павла Кириленкоа с должности главы Донецкой областной государственной администрации. На этой должности Кириленко находился с 2019 года. Верховная Рада назначила Кириленко на должность председателя Антимонопольного комитета Украины.

Также Зеленский официально уволил Виталия Коваля с должности председателя Ривненской ОГА. 21 ноября Верховная Рада проголосовала за назначение Коваля на должность председателя Фонда государственного имущества Украины.

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