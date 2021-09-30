Николай Точицкий стал заместителем главы МИД.

Бывший представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий стал заместителем министра иностранных дел Украины.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил в Facebook.

"Сегодня Николай Точицкий стал моим заместителем. Кто знает Николая, тот знает, что он - это опыт, энергия и результат. Кто не знает Николая, теперь будет знать", - написал Кулеба.

Как отметил глава МИД, Точицкий будет отвечать за направление работы бывшего заместителя Василия Боднара, которого назначили послом Украины в Турции.

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"Поэтому Западная, Центральная Европа, Балканы, Кавказ, Турция, Россия, международная безопасность, санкционная политика, зарубежные украинцы и другие интересные вопросы теперь переходят от Василия к Николаю", - сообщил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, в апреле президент Владимир Зеленский уволил Точицкого с должности посла Украины в Королевстве Бельгия, в апреле президент Владимир Зеленский уволил Точицкого с должности посла Украины в Королевстве Бельгия, а также с должности посла в Великом Герцогстве Люксембург, представителя при Европейском Союзе и Европейском сообществе по атомной энергии по совместительству.

В июле президент назначил Боднара послом Украины в Турецкой Республике.

Автор: Виталий Саенко