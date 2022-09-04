Зеленский поблагодарил Джонсона за решительную поддержку и выразил надежду, что его преемник также пойдет по этому пути.

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что новый премьер Великобритании сохранит наследие Бориса Джонсона в борьбе с "российским варварством".

Об этом президент написал в материале для The Mail on Sunday.

"Через несколько дней в Великобритании будет новый премьер-министр. Как президент Украины, я буду счастлив установить тесные отношения, как недавно сказал Борис Джонсон, "с любым британским премьер-министром, мужчиной или женщиной". Я искренне надеюсь, что наследство Бориса в этой борьбе с российским варварством будет сохранено", - написал Зеленский.

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Он выразил похвалу Борису Джонсону за быструю и решительную поддержку Украины в войне с агрессором. "При каждой нашей встрече и разговоре у Бориса был один очень хороший вопрос: Что еще? Что тебе еще надо? Это стало нашим девизом, гарантируя эффективный прогресс. Поверьте, не так много политиков готовы это сделать", - написал Зеленский.

Он отметил, что Джонсон стал для него другом, а украинцы из благодарности даже дали ему украинское прозвище - Джонсонюк.

"Я с гордостью хочу еще раз сказать, что в это трудное время Британия стояла с нами бок о бок, как самый дорогой друг и ближайший союзник. Как президент я осознаю, что политика и действия правительства воплощают волю общества", - отметил Зеленский.

Борис Джонсон уже отреагировал на публикацию Зеленского в Twitter благодарностью за "добрые слова".

"Поддержка Великобританией Украины и ее народа является непоколебимой, и мы будем продолжать поддерживать вас против войны Путина. Спасибо тебе за дружбу, Владимир, ты герой, тебя все любят", - написал Джонсон.

Напомним, члены Консервативной партии Британии в пятницу вечером завершили голосование за нового лидера. Ожидается, что имя нового премьера станет известно в понедельник, 5 сентября.

Как сообщал УНИАН, 28 августа британский премьер Борис Джонсон заявил, что следующие несколько месяцев российско-украинской войны будут тяжелыми, но Украина обязательно выстоит и одержит победу.

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