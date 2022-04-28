Президент Украины подчеркнул, что этому вопросу сегодня уделили много времени и надеется, что жизнь людей выйдет сохранить.

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш обсудили возможности разблокирования "Азовстали" в Мариуполе и спасения людей, которые там находятся.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время совместного с Гутерришем брифинга.

"Я считаю, что те или иные лидеры, статусные лидеры - люди, которые решают в мире много важных вещей, особенно по защите прав, свобод, защите жизни людей, должны быть в Украине. И я благодарен генеральному секретарю, что он сегодня здесь. Я благодарен ему за то, что главный вопрос, о котором мы сегодня говорили, – это нарушение прав, свобод в Украине Российской Федерацией, и самое главное - что сегодня мы можем сделать, что ООН может сделать для того, чтобы разблокировать "Азовсталь", для того, чтобы сохранить жизнь людям. Мы сегодня уделили этому вопросу много времени", - отметил Зеленский.

Он выразил надежду, что с помощью генерального секретаря ООН удастся получить желаемый результат – "получить назад живых людей" с "Азовстали".

Гутерриш не комментировал вопрос, пояснив, что не хочет создать "препятствия для этого спасения".

"Я могу лишь сказать, что мы делаем все возможное и все от нас зависящее, чтобы это произошло. Я не буду любые комментарии сейчас давать, чтобы не подрывать эту возможность и не уничтожать ее", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 апреля, на брифинге Зеленский отметил, что несмотря на слова президента России Владимира Путина о якобы прекращении военных действий в Мариуполе, территория "Азовстали" продолжает испытывать варварские бомбардировки российской армии.

Президент подчеркнул, что Украина готова к неотложным переговорам для эвакуации людей: "Украина готова к неотложным переговорам для эвакуации людей с "Азовстали" и к мгновенному воплощению достигнутых договоренностей. Ожидаем также человеческого отношения к этим людям от Российской Федерации. Рассчитываем, что эта часть миссии господина генерального секретаря будет результативной. Готовы всячески этому способствовать".

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