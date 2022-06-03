Владимир Зеленский убежден, что возобновление работы посольств в столице является свидетельством веры в победу Украины.

По состоянию на сегодня 50 посольств возобновили свою работу в Киеве.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении.

"В Киеве возобновляют полноценную деятельность все больше и больше посольств. По состоянию на сегодня их уже 50. Это очень важно и не только для работы дипломатов, но и на символическом уровне", - сказал глава государства.

По его словам, возобновление работы посольств в столице является свидетельством веры в победу нашего государства, "в то, что Украина сможет защитить свою государственность в этой войне, развязанной на нашей земле РФ".

Как сообщал УНИАН, после начала полномасштабного вторжения российских войск посольства и представительства международных организаций перенесли свою работу в города на западе Украины.

После успешной обороны Киева и освобождения Киевской области от российских захватчиков посольства иностранных стран начали восстанавливать свою работу в столице.

Вас также могут заинтересовать новости: