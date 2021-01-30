Полную версию интервью обещают опубликовать 31 января, в воскресенье.

Президент Владимир Зеленский признался американским журналистам, что "немного зол" на экс-главу США Дональда Трампа.

Об этом он рассказал в интервью программе Axios на американском телеканале HBO.

Ведущий: Я вижу, вы злитесь на президента Трампа. Может быть, немного, а?

Зеленский: Совсем немного.

Полную версию интервью обещают опубликовать 31 января, в воскресенье.

.@jonathanvswan: “I can see you’re angry with President Trump. Maybe a little bit, huh?”

Ukrainian President @ZelenskyyUa: “A little bit.” #AxiosonHBO is back! Watch the full interview this Sunday at 6 p.m. ET/PT on all HBO platforms. pic.twitter.com/KSvZYewK7H — Axios (@axios) January 29, 2021

Импичмент Трампу: что известно

В сентябре 2019 года в США началось расследование относительно возможности импичмента Трампа, после того, как сотрудник спецслужб написал жалобу о давлении, которое президент США, по его данным, оказывал на Зеленского с целью навредить своему сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдену.

19 декабря 2019 года Палата представителей объявила импичмент Трампу по двум представленным демократами статьям обвинения: в злоупотреблении властью и в препятствовании работе Конгресса.

Обвинения строились на факте замораживание военной помощи для Украины летом 2019 года и на показаниях о том, что президент потребовал от Киева провести расследование деятельности сына Байдена в Украине.

Обвинение в препятствовании деятельности Конгресса было связано с тем, что Белый дом запретил давать показания чиновникам и предоставлять документы по расследованию.

6 февраля 2020 года Сенат США оправдал Трампа.

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Автор: УНИАН