Лукашенко передал для Зеленского подарок и приглашение в Беларусь (фото)

Для президента Украины и первой леди Лукашенко передал белорусские вышиванки.

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в республику и передал ему подарок.

Об этом стало известно по итогам встречи белорусского посла в Украине Игоря Сокола с заместителем главы Офиса президента Игорем Жовквой, сообщается на сайте диппредставительства.

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В сообщении указано, что стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также подготовку к III Форуму регионов Беларуси и Украины, который пройдет в октябре в Гродно.

"Украинской стороне передано приглашение президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в адрес президента Украины В.А. Зеленского посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов. В ходе встречи с И. Жовквой для президента Украины В.А. Зеленского и его супруги Елены переданы белорусские вышиванки как ответный подарок от президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко", - сказано в сообщении.

В своем послании Лукашенко отметил, что белорусская вышивная рубашка "подчеркивает и особенность, и культурную взаимосвязь и близость наших народов", а также пожелал, чтобы эта вышиванка стала "оберегом и знаком глубокой дружбы между белорусами и украинцами".

Как сообщал УНИАН, Зеленский уже запланировал визит в Беларусь.

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