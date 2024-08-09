По словам руководителя ОП, сейчас, когда идет война, самое главное - достигать результата.

Полномочия руководителя Офиса президента Украины заканчиваются там, где заканчивается поручение главы государства. Об этом в интервью "Европейской правде" сказал руководитель ОП Андрей Ермак.

Он отметил, что во многих странах мира, например в США, президенты делегируют очень много вопросов советникам по национальной безопасности или внешней политике.

"У нас такой формат традиционно не очень использовался. Но сегодня многие такие функции выполняются Офисом президента Украины. Никто же не будет спорить, что главным дипломатом страны является именно президент Владимир Зеленский. Поэтому я, как руководитель Офиса президента, выполняя поручение президента, этим занимаюсь", - подчеркнул Ермак. Видео дня

По его словам, сейчас, когда идет война, самое главное - достигать результата.

"А главный результат - это победа, справедливый мир, восстановление территориальной целостности, гарантии безопасности относительно будущих нападений, возвращение наших людей. Словом, сегодня есть более важные вопросы", - считает глава ОП.

Он также рассказал о распределении полномочий между ним и главой МИД Дмитрием Кулебой.

"У нас очень хорошие отношения с министром Дмитрием Кулебой и вообще с МИДом. Но надо не забывать, что против нас работает большая машина страны-агрессора. В каждой стране мира, особенно на так называемом Глобальном Юге, у них есть много агентов влияния - и в дипломатии, и в медиа, и те, кто общается с региональными элитами. Традиционная дипломатия имеет пределы в противостоянии этой машине. Я не вижу проблем по разграничению полномочий между нами. Это совместная работа. И повторюсь: главным дипломатом страны является президент", - резюмировал Ермак.

Последние заявления Ермака

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак высказался о вступлении Украины в ЕС. В частности, он считает, что Украина в составе Европейского Союза является очень важным рынком для Китая, и это является интересом Китая.

Также Ермак рассказал, повлияют ли выборы в США на поддержку Украины. По его мнению, для Украины очень важно, чтобы оба штаба, оба кандидата в президенты США и люди вокруг них четко понимали, что происходит в Украине.

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