По словам руководителя Офиса президента, Украина в составе ЕС является очень важным рынком для Пекина.

Украина в составе Европейского Союза является очень важным рынком для Китая, и это является интересом Китая. Об этом в интервью "Европейской правде" сказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он напомнил, что недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посещал Китай с официальным визитом Китай, во время которого говорил со своим коллегой Ваном И.

"Спецпредставитель Китая был в Киеве несколько месяцев назад, мы несколько часов очень откровенно об этом говорили. Я же не говорю, что у нас все хорошо. Но Китай точно имеет огромное влияние на Россию", - отметил Ермак. Видео дня

По его словам, спецпредставитель Ли Хуэй и посол Китая говорили, что Пекин поддерживает территориальную целостность Украины.

"Поэтому я реалист, но верю, что разъяснения пусть даже сто раз, поиск общих интересов дают результат. Не только с Китаем. С Индией мы имеем определенный прогресс, и я думаю, что в будущем вы увидите некоторые результаты. Это надо делать с Бразилией. Другой пример - визит президента Южной Африки с группой африканских лидеров, который многое изменил. Да, это не значит, что завтра они станут полностью проукраинскими, но это работа, которая приводит к результату", - резюмировал руководитель ОП.

Отношения Украины с Китаем - последние новости

В начале августа в Пекине заявили, что "мирный план" Китая и Бразилии по "украинскому кризису" поддержали более 110 стран. Во время визита в Бразилию спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй отметил, что необходимо срочно "подтолкнуть ситуацию к охлаждению".

Ранее китайская и бразильская стороны согласовали свой план урегулирования войны в Украине. Так, страны предлагают остановить военные действия и признать, что диалог и переговоры - единственно возможный выход. Также они выступают за увеличение гуманитарной помощи, защиту гражданских и обмен военнопленными.

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