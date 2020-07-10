Скандал с заявлением Грызлова о "двух новых государствах в Украине": подробности

Представитель Украины в ОБСЕ Евгений Цимбалюк подчеркнул, что Украина остается приверженной минским соглашениям и готова к диалогу с жителями оккупированных территорий, но не с теми, кто имеет российские паспорта.

Полномочный представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов заявил, что в Украине якобы "создано еще два государства". В связи с этим украинская стороны в лице представителя в ОБСЕ Евгения Цимбалюка во время выступления в Вене обратилась к представителю России при ОБСЕ Александру Лукашевичу с требованием разъяснить данное высказывание.

Соответствующее обращение размещено на сайте Постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене.

"Было бы очень интересно услышать четкие объяснения российского представителя о вчерашних заявлениях полномочного представителя Российской Федерации в ТКГ Бориса Грызлова, который заявил, что "на сегодняшний день в Украине создано еще два государства"… Означает ли вчерашнее заявление господина Грызлова, что Российская Федерация намерена выйти из минских соглашений. Или он планирует признать эти оккупированные районы?" - заявил Цимбалюк.

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В то же время, Цимбалюк подчеркнул, что Украина остается приверженной минским соглашениям и готова к диалогу с жителями оккупированных территорий, но не с теми, кто имеет российские паспорта.

Цимбалюк также отметил, что Россия не изменила свою позицию касательно ее участия в двустороннем конфликте. Вместо этого, по словам украинского представителя, РФ «продолжает решительно возражать незаконной оккупации Крыма и трусливо прятаться за своими марионетками на Донбассе, продвигая так называемый "прямой диалог" с ними».

«Такой подход сильно подрывает эффективность консультаций в рамках Трехсторонней контактной группы и ее рабочих групп, поскольку тратится время и усилия на формальности, а не на существенные дискуссии между двумя сторонами конфликта», - заявил Цимбалюк.

Как сообщал УНИАН, на встрече советников лидеров стран "нормандского формата", которая состоялась 3 июля в Берлине, Россия отказалась ставить подпись под согласованными Украиной, Германией и Францией рекомендациями для Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

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