В ведомстве остаются "настроенными на дальнейший конструктивный диалог".

В Киеве разочарованы заявлением премьер-министра Словакии Роберта Фицо в адрес воинов ВСУ, которое прозвучало "вопреки существующему уровню доверия и взаимодействия между Украиной и Словакией". Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что украинские воины сейчас защищают своих родных, дома и страну, а также всю Европу и свободный мир от российских захватчиков, обозначенных латинскими буквами "Z" - символом фашистской эстетики современной России.

"Для украинцев противодействие российской агрессии является продолжением истории сопротивления нашего народа тоталитарным режимам в прошлом веке", - говорится в сообщении. Видео дня

В МИД напомнили, что в ХХ веке украинский народ понес многомиллионные потери в борьбе с нацизмом. При этом миллионы украинцев оказывали вооруженное сопротивление в составе различных регулярных армий и движений сопротивления на стороне антигитлеровской коалиции и внесли значительный вклад в победу над нацизмом и союзниками гитлеровской Германии.

"Рассчитываем на объединение усилий Словакии и всех наших европейских партнеров в противодействии новейшему российскому злу, которое принесло на украинскую землю зверства, невиданные со времен Второй мировой войны. Остаемся настроенными на дальнейший конструктивный диалог, который соответствует традиционно теплым и добрососедским отношениям между словацким и украинским народами", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Украины.

Скандальное заявление Роберта Фицо

Во время посещения Музея Холокоста в словацком городе Середь заявил премьер-министр этой страны Роберт Фицо заявил, что в Украине воюют "нацистские войска". По его словам, "войска, которые используют нацистскую символику и часто так себя ведут, не могут воевать в Украине".

Как сказал Фицо, "мы все говорим о фашизме, нацизме и при этом молча терпим, какие есть в Украине образования, совершенно понятно, что они относятся к группам, которые сегодня запрещены и мы считаем их опасными".

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