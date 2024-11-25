По словам вице-премьера, момент для приглашения Украины в НАТО "не был использован действующей администрацией США".

Завершение войны невозможно без членства Украины в Европейском Союзе и НАТО. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина.

По ее словам, момент для приглашения Украины в НАТО не был использован действующей администрацией США, и сейчас Киев концентрируется на реализации плана, обещанного избранным главой Белого дома Дональдом Трампом.

"Но принципиальная позиция всех нас - народа Украины и президента Украины - что завершение войны невозможно без членства Украины в ЕС и НАТО", - подчеркнула Стефанишина.

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Путь Украины в НАТО - последние новости

Недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо объяснил, до какого момента будет блокировать процесс вступления Украины в НАТО. По его словам, он не изменит своего мнения относительно вступления Украины в Альянс.

Как сказал Фицо, пока он будет на этой должности, он будет выступать против принятия Украины в Североатлантический альянс. При этом членство Украины в НАТО, по его словам, могло бы привести к "Третьей мировой войне".

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