Завершение войны невозможно без членства Украины в Европейском Союзе и НАТО. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина.
По ее словам, момент для приглашения Украины в НАТО не был использован действующей администрацией США, и сейчас Киев концентрируется на реализации плана, обещанного избранным главой Белого дома Дональдом Трампом.
"Но принципиальная позиция всех нас - народа Украины и президента Украины - что завершение войны невозможно без членства Украины в ЕС и НАТО", - подчеркнула Стефанишина.
Путь Украины в НАТО - последние новости
Недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо объяснил, до какого момента будет блокировать процесс вступления Украины в НАТО. По его словам, он не изменит своего мнения относительно вступления Украины в Альянс.
Как сказал Фицо, пока он будет на этой должности, он будет выступать против принятия Украины в Североатлантический альянс. При этом членство Украины в НАТО, по его словам, могло бы привести к "Третьей мировой войне".
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