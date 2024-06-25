Глава МИД подчеркнул, что вступление Украины в ЕС станет событием глобального значения для Европы.

После завершения переговоров о вступлении в ЕС Украина будет всего в трех шагах от полноправного членства в Евросоюзе. Как рассказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, этими тремя шагами будут:

1. Заключение Еврокомиссии об успешном завершении переговоров и достижении Украиной соответствия критериям вступления;

2. Решение о подписании Соглашения о вступлении Украины в ЕС;

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3. Ратификация соглашения парламентами государств-членов ЕС и обретение Украиной полноправного членства в Евросоюзе

Глава МИД подчеркнул, что вступление Украины в ЕС станет событием глобального значения для Европы.

"Завтра будет инаугурационная часть, потом будут шесть кластеров переговоров, которые будут открываться и закрываться, это уже будут специалисты в соответствующих отраслях работать и приводить законодательство Украины в соответствие со стандартами ЕС", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Отношения Украины и ЕС – что известно

21 июня Совет Европейского Союза официально утвердил переговорные рамки о вступлении Украины и Молдовы. Уже 25 июня ЕС приступит к подготовке к межправительственным конференциям с этими странами.

На днях Евросоюз также продлил "транспортный безвиз" для Украины еще на год.Грузовые автоперевозки и в дальнейшем не будут нуждаться в специальных разрешениях.

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