До прихода в Белый дом администрации нового президента – Дональда Трампа – осталось менее 70 дней.

В Пентагоне настроены поставить Украине помощь на 7,1 млрд долларов, оставшихся от одобренного ранее финансирования до конца работы администрации действующего президента США Джо Байдена.

"В то время, как мы продолжаем пополнять наши собственные запасы, вы увидите, как вооружения в дальнейшем будут передаваться (Украине – ред.)", – заявила во время брифинга заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

По словам заместителя спикера американского оборонного ведомства, до прихода в Белый дом администрации нового президента – Дональда Трампа – осталось менее 70 дней. Она отметила, что за этот короткий срок Пентагон "способен выполнить невероятную работу".

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Сингх напомнила, что действующий президент США Джо Байден четко заявил, что хочет доставить в Украину всю одобренную Конгрессом помощь до завершения своей каденции.

"Мы будем очень упорно работать, чтобы обеспечить это", – добавила она.

Сингх также обратила внимание, что изначально Соединенные Штаты выделяли достаточно объемные пакеты помощи Украине. В последнее время поставки анонсируются очень часто, почти каждую неделю:

"Я ожидаю, что в течение ближайших месяцев работы этой администрации вы продолжите наблюдать, как эти пакеты будут выделяться из того, что доступно в наших запасах".

Также заместитель спикера Пентагона заявила, что Украина будет получать оружие и в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Эта программа предусматривает заключение контрактов на производство нового оружия для ВСУ на американских предприятиях.

Отмечается, что вооружение из запасов американской армии будет отправляться в короткие сроки. В то же время поставки по USAI будут длиться куда дольше – иногда на это могут уходить годы.

Помощь Украине: другие новости от партнеров

Германия передаст Украине еще одну – шестую – систему противовоздушной обороны IRIS-T. Такое заявление сделал немецкий канцлер Олаф Шольц во время разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Систему должны поставить до конца текущего года.

Тем временем Дания и Швеция закупят для Украины оружие украинского производства на сумму €535 млн. Средства на это будут взяты в том числе из доходов от замороженных активов России.

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