Разумков рассказал, как готовят сессионный зал парламента к заседаниям во время карантина

В частности, в сессионном зале проводится кварцевание.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал о подготовке парламента к заседаниям во время карантина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

В частности, его спросили, как обрабатывается парламент перед тем, как туда приходят депутаты, и соответствует ли действительности информация, что некоторые из депутатов не вернули защитные очки, которые им раздавали. На это Разумков отметил, что не ведет учет очков.

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"Насколько мне известно, некоторые очки ... Скажем так, количество очков, которое было закуплено вначале, и сегодня - оно меньше. Я не думаю, что это связано с тем, что кто-то что-то украл, но механически кто-то забрал. Кто-то приходит, возвращаясь на следующее заседание, - он возвращается уже со своими очками", - сказал спикер и добавил, что некоторые из депутатов приносил собственные очки.

Говоря о подготовке ВР к заседаниям, председатель парламента рассказал: "Зал кварцуется, обрабатывается. Так же, как и в любом другом помещении, обрабатываются поверхности. В этом плане Аппарат работает максимально качественно. Также есть средства защиты, вы видите, что народные депутаты в масках, в очках, в перчатках".

Как сообщал УНИАН, ранее в "Слуге народа" заявили, что следующее внеочередное заседание парламента может пройти 12 мая.

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