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Следующее внеочередное заседание ВР состоится 12 мая - нардеп Качура

15:19, 04 мая 2020
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Заседание на этой неделе не будет. Следующая пленарка ВР будет во вторник, 12 мая", - заявил Качура.

Он также добавил, что повестку дня заседания будут формировать комитеты парламента.

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