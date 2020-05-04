Следующее внеочередное заседание ВР состоится 12 мая - нардеп Качура

Повестку дня заседания будут формировать парламентские комитеты.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявляет, что ближайшее внеочередное заседание Верховной Рады планируется на 12 мая.

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Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Заседание на этой неделе не будет. Следующая пленарка ВР будет во вторник, 12 мая", - заявил Качура.

Он также добавил, что повестку дня заседания будут формировать комитеты парламента.