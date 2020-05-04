Следующее внеочередное заседание ВР состоится 12 мая - нардеп Качура
15:19, 04 мая 2020Политика
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Повестку дня заседания будут формировать парламентские комитеты.
Иллюстрация / REUTERS
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявляет, что ближайшее внеочередное заседание Верховной Рады планируется на 12 мая.
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Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Заседание на этой неделе не будет. Следующая пленарка ВР будет во вторник, 12 мая", - заявил Качура.
Он также добавил, что повестку дня заседания будут формировать комитеты парламента.
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