В случае запрета судом политической партии, сформировавшей в ВР депутатскую фракцию, она объявляется председателем Рады распущенной.

Парламент Украины определяет порядок запрета пророссийских партий.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за принятие в первом чтении проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета политических партий" (регистрационный номер 7172-1) проголосовало 302 народных депутатов.

Данным законопроектом предусмотрен запрет политических партий, которые оправдывают или отрицают вооруженную агрессию России против Украины.

Как сообщила в Facebook один из авторов законопроекта, народный депутат Украины Ольга Совгиря в случае запрета судом политической партии, которая сформировала в Верховной Раде депутатскую фракцию, такая депутатская фракция после вступления судебного решения о запрете политической партии в законную силу объявляется председателем Верховной Рады Украины распущенной.

Она отмечает, что законопроектом предусмотрены новые нормы Регламента Верховной Рады народный депутат, который не вошел в состав депутатской фракции (в том числе после объявления депутатской фракции распущенной), исключенный или вышедший из состава депутатской фракции, является внефракционным.

Как сообщал УНИАН, 20 марта СНБО остановил любую деятельность ряда политических партий на время военного положения. Минюсту поручили принять меры, чтобы безотлагательно остановить деятельность указанных политсил.

28 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете пророссийских партий в Украине.

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