В документе идет речь о новых основаниях для ограничения по созданию и деятельности политических партий.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о запрете пророссийских партий в Украине.

Речь идет о проекте закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета политических партий (№7172-1), текст которого размещен на сайте парламента.

Как отметила в своем Telegram-канале народный депутат от "СН" Елена Шуляк, сегодня ВР получила соответствующий законопроект, который был разработан совместно депутатами и Министерством юстиции.

"Он о процедуре и последствиях запрета пророссийских партий", - пояснила она.

Так, в законопроекте, в частности говорится о том, что образование и деятельность политических партий запрещается, если их программные цели или действия направлены на оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины, в том числе путем представления вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины как внутреннего конфликта, гражданского конфликта, гражданской войны, отрицание временной оккупации части территории Украины.

Также в перечень таких ограничений входит оправдания действий и бездействия лиц, которые осуществляли или осуществляют вооруженную агрессию против Украины, представителей вооруженных формирований России, других незаконных вооруженных формирований, банд и групп наемников, созданных и/или подчиненных, и/или управляемых и/или финансируемых Россией, а также представителей оккупационной администрации, которую составляют ее государственные органы и другие структуры, функционально ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины, и представителей подконтрольных России самопровозглашенных органов, которые узурпировали выполнения властных функций на временно оккупированных территориях Украины, в том числе путем их определение как "повстанцы", "ополченцы", "вежливые люди".

Кроме того, законопроектом устанавливается, что в условиях военного положения административные дела о запрете политической партии в качестве суда первой инстанции подсудны апелляционному административному суду в апелляционном округе, который включает город Львов.

Судом апелляционной инстанции по делу о запрете партии является Верховный суд в составе коллегии Кассационного административного суда, состоящий не менее чем из пяти судей. Судебное решение Верховного суда по таким делам является окончательным и кассационному обжалованию не подлежит.

Также определен максимальный срок рассмотрения административного дела о запрете партии в суде первой инстанции после открытия производства по делу в один месяц.

Суд апелляционной инстанции должен рассмотреть дело в течение месяца после открытия апелляционного производства.

В случае запрета судом партии, имущество, средства и другие активы партии и ее структурных образований переходят в собственность государства, о чем отмечается в решении суда.

Также ранее в ВР был зарегистрирован проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета (роспуска, принудительной ликвидации) политических партий (№7172).

Как сообщал УНИАН, 20 марта СНБО остановила любую деятельность ряда политических партий на время военного положения. Минюсту поручили принять меры, чтобы безотлагательно остановить деятельность указанных политсил.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович заявил о приостановлении существования политсилы. Позже заявление с сайта исчезло - вместо него показывает 404-ю страницу.

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