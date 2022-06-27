В Украине массово запрещают пророссийские партии. По состоянию на сейчас в черном списке уже двенадцать политических проектов, которые так или иначе связаны с Москвой. Среди запрещенных оказались как небольшие организации (к примеру, партии "Наши", "Блок Владимира Сальдо", Социалистическая партия Украины), так и парламентская "Оппозиционная платформа – За жизнь".

На рассмотрении в судах сейчас находятся еще пять исков Министерства юстиции Украины, поэтому в ближайшее время этот перечень расширится.

О необходимости запретить пророссийские политические партии представители украинской власти говорили еще до 24 февраля

Необходимость ликвидации политических объединений с промосковской идеологией в условиях войны против России очевидна. Однако главный вопрос остается открытым: смогут ли они реорганизоваться и возродиться после победы Украины?

О необходимости запретить пророссийские политические партии представители украинской власти говорили еще до 24 февраля. Однако тогда в украинском законодательстве для этого не было достаточных оснований. Кроме того, особенности соответствующих судебных процедур не позволяли быстро рассматривать подобные дела.

Первым шагом к исправлению ситуации стало решение Совета национальной безопасности и обороны "О приостановлении деятельности отдельных политических партий" от 18 марта.

3 мая Верховная Рада внесла изменения в ряд профильных законов. Депутаты также расширили перечень оснований для запрета образования и деятельности политических партий. К таким добавили оправдание или отрицание российской агрессии, или представление ее как внутреннего конфликта.

Первые иски от Министерства юстиции поступили в суды 20 мая. Именно Минюст уполномочен собирать доказательства противоправной деятельности политических партий. В случае если суд признает позицию ведомства обоснованной, имущество и другие активы ответчиков переходят в собственность государства. У всех запрещенных партий есть возможность обжаловать решение в Верховном суде. Например, сопредседатель "ОПЗЖ" Юрий Бойко уже пообещал ею воспользоваться.

Бывшие представители запрещенных партий все еще могут создавать новые объединения в парламенте

Весной депутаты приняли еще один важный закон "О запрете пропаганды российского нацистского тоталитарного режима, вооруженной агрессии Российской Федерации как государства-террориста против Украины, символики российского военного вторжения нацистского тоталитарного режима в Украине"), который запрещает функционирования в Украине не только пророссийских партий, но и аналогичных общественных организаций. В Минюсте считают, что, благодаря этому, в будущем создавать ориентированные на Москву политические или общественные объединения будет гораздо сложнее.

Однако как быть с самими политиками, которые в прошлом лоббировали прокремлевские идеи в Украине? Бывшие представители запрещенных партий все еще могут создавать новые объединения в парламенте.

Нерешенной остается и проблема с представительством ликвидированных партий в городских, районных и областных советах

21 апреля часть депутатов, которые входили во фракцию "ОПЗЖ", создали депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". Возглавил ее уже упомянутый Юрий Бойко. Еще часть из состава бывшего "флагмана" пророссийского политического движения в Украине присоединилась к другой группе – "Восстановление Украины". Все они до сих пор имеют доступ к государственной тайне, могут участвовать в закрытых заседаниях Верховной Рады, комитетов и временно-следственных комиссиях. Кроме этого, ни один закон не лишает таких депутатов права снова баллотироваться на выборах (в том числе от других "легальных" партий) или создавать новые политические проекты.

Нерешенной остается и проблема с представительством ликвидированных партий в городских, районных и областных советах. Очевидна необходимость внедрять законодательные механизмы запрета представителям пророссийских партий быть политическими деятелями в целом. Это также полноценно сделает невозможным создание ими новых политических объединений.

Тактику выживания будут применять и политические организации, которые открыто или скрыто лоббируют интересы Кремля в украинской политике

Ситуация, при которой бывшие представители признанных пророссийскими политических сил в условиях войны с Россией продолжают осуществлять полномочия народных депутатов Украины не только абсурдна, но и представляет потенциальную угрозу государственной безопасности. Решением проблемы может стать принятие законопроекта №7424, уже зарегистрированного в парламенте. Инициаторы документа предлагают внести изменения в статьи 51 регламента работы Верховной Рады и, в случае их принятия, на период остановки/приостановки деятельности любой партии, которая сформировала депутатскую фракцию, ее действующие или бывшие члены будут лишены права участвовать в пленарных и торжественных заседаниях, парламентских слушаниях, заседаниях согласительного совета, комитетов, подкомитетов, временных следственных и временных специальных комиссий, работе счетной комиссии и официальных парламентских делегаций Украины.

Полномасштабная война длится уже более четырех месяцев и пока далека от завершения. Героическое сопротивление украинцев заставило российскую армию изменить тактику ведения боевых действий. Нет никакого сомнения, что так же тактику выживания будут применять и политические организации, открыто или скрытно лоббируют интересы Кремля в украинской политике. Министерство юстиции должно быть бдительным и провести аудит всех действующих партий и общественных организаций, чтобы заблаговременно выявлять и пресекать признаки таких маневров. Игнорирование возможности возрождения объединений пропагандистов идей "русского мира" в любых формах - главная опасность для мирного будущего Украины.

Андрей Ярмольский, адвокат, член АПУ