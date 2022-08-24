Все большая нехватка в России высокоточного оружия все больше беспокоит Запад.

Некоторые посольства западных стран в Киеве накануне Дня независимости Украины приняли решение эвакуировать часть персонала ближе к укрытиям, а тех, кто живет в пригороде столицы – в отели с бомбоубежищами.

Об этом изданию Foreign Policy рассказал европейский дипломат на условиях анонимности.

По словам собеседника издания, все большая нехватка в России высокоточного оружия все больше беспокоит Запад, поскольку в случае, если Россия все же решит нанести ракетные удары по Киеву, это неизбежно приведет к жертвам среди гражданских.

Европейский дипломат уточняет, что использование высокоточного оружия, например ракет "Калибр", потребует от России дней для ее развертывания.

Как напоминает Foreign Policy, Россия уже по крайней мере один раз устраивала массовые обстрелы украинских городов: после празднования 9 мая подверглись разрушениям Одесса и Мариуполь, который позже оккупировали российские силы.

В то же время украинский военный чиновник, который общался с изданием на условиях анонимности, считает маловероятным, что Россия будет наносить удары по иностранным посольствам в Киеве.

Накануне Дня Независимости Украины США сообщили, что располагают информацией о том, что Россия в ближайшие дни готовит удары по украинской гражданской инфраструктуре госучреждениях.

Американское посольство призвало граждан США выезжать из Украины сейчас, используя наземный транспорт, если это безопасно.

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