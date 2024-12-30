Ситуация на фронте сложная, и не видно оснований для ее изменения в пользу Украины.

Украина вступает в 2025 год на позициях военной слабости и падения боевого духа после болезненных территориальных потерь в этом году. Об этом пишет немецкая газета WELT, делая общий обзор ситуации в войне.

Так, в Донецкой области, наиболее горячем направлении фронта, Украина вот-вот потеряет несколько ключевых городов. "Россияне достигли кульминации своего наступления", - говорит австрийский военный эксперт Маркус Райзнер.

Он в частности указывает на то, что россияне подошли к третьей украинской линии обороны под Покровском. Райзнер также ожидает, что украинские войска выйдут из района Курахово в ближайшие недели. Угрозу полного захвата россиянами он также видит и для города Часов Яр.

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Украинскую операцию в Курской области Райзнер считает в целом неудачной. "Эти украинские резервы лучше было бы развернуть в другом месте", - говорит аналитик.

Он отметил, что Россия уже вернула под свой контроль около половины утраченных территорий в этом месте и, по прогнозам экспертов, Украина может потерять всю территорию Курской области до весны 2025 года.

Райзнер отметил, что Кремль не отказался от своей цели захватить также полностью Херсонскую и Запорожскую области. Впрочем украинский артиллерист Роман Грещук, который несет службу возле Херсона, заверил WELT, что россиянам не удастся пересечь реку: "Даже если они будут заявлять, что собрали 300 лодок и планируют переплыть реку, мы готовы, и такие действия будут для них самоубийством. Мы держимся. Моральный дух наших ребят в целом хороший - мы знаем, за что воюем".

Впрочем среди многих украинских солдат царит моральный упадок, который проявляет себя в том числе и в многочисленных случаях дезертирства.

"Дела идут как всегда плохо. У нас нет ни людей, ни оружия, ни боеприпасов, ни техники", - сказал WELT пехотинец Александр.

Одной из самых больших проблем Украины остается экзистенциальный дефицит кадров. Иногда на ключевых участках фронта на каждого украинского солдата приходится до семи россиян. Это частично является следствием проблем с мобилизацией в Украине.

Между тем западные партнеры не проявляют никакого намерения предоставить Украине столько оружия, сколько было бы достаточно, чтобы переломить ход войны. А новый президент США вообще планирует переложить на Европу основное бремя поддержки Украины, в том числе после окончания войны.

Для Киева главной темой возможных мирных переговоров должны стать западные гарантии безопасности, которые бы обезопасили от нового нападения России. Однако военных заверений отдельных европейских государств, скорее всего, будет недостаточно, чтобы сдержать Кремль от нового вторжения, считает Маркус Райзнер.

"Каких европейских армий стоит бояться России?" - риторически спрашивает аналитик и добавляет, что главным сдерживающим фактором для России должны оставаться США.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, избранный президент Дональд Трамп во время предвыборной кампании громко провозглашал, что закончит войну в Украине еще до вступления в должность и даже говорил о "24 часах", необходимых для окончания войны. Однако после победы на выборах в Трамп признал, что реализовать эти обещания может быть сложнее, чем он думал.

Также мы рассказывали, что растет количество украинцев, согласных на территориальные уступки ради мира. Однако такую идею резко не поддерживают те, кто проживают на прифронтовых территориях, а также значительная часть украинских военных.

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