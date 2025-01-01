Этому, в частности, может помочь экономическое ухудшение ситуации в России.

В прошлом году Украина потеряла более 4 тысяч квадратных километров территории. В 2025-м году Украина будет иметь лучшие условия, чтобы не дать России возможности оккупировать весь Донбасс и прорвать фронт. Об этом директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь сказал в эфире на Радио NV.

Эксперт считает, что относительно 2025-го года есть положительные ожидания.

"Поскольку все те тяжелые события, вся та тяжелая работа Украины и украинцев должна привести к результатам в 2025-м году и на фронте, и в экономике - в российской экономике должны в конце концов начаться деструктивные процессы", - считает Самусь.

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Он признал, что путинскому режиму удалось протянуть целых три года после начала полномасштабной войны, но россияне не смогли принудить Украину к капитуляции.

"Ведь, если мы вспомним конец 2023-го года-начало 2024 года, о чем мы тогда говорили - что Россия будет пытаться завоевать весь Донбасс. Что они будут пытаться прорвать фронт и принудить Украину к капитуляции. О чем мы сейчас будем говорить? Какие планы у России на этот год? - Оккупировать весь Донбасс, прорвать фронт, принудить Украину к капитуляции. Так вот, в этом году, у нас гораздо больше шансов создать условия, когда России это не удастся сделать. Хотя бы потому, что экономическая ситуация в России явно будет хуже", - убежден Самусь.

При этом, эксперт отмечает, что еще надо увидеть, что новоизбранный президент США Дональд Трамп будет делать с ценами на нефть, потому что в этом вопросе очень большие ожидания.

"На фронте, я думаю, что будет ситуация другая", - подчеркнул Самусь.

Он напомнил, что в конце 2023 года была очень сложная ситуация, потому что тогда американцы в Конгрессе не знали, что делать с помощью для Украины, тогда была большая неопределенность, как будет развиваться украинская экономика.

"Сейчас, на 2025-й год, у нас, в принципе, гораздо все определеннее. То есть, мы за 2024 год смогли создать условия, когда и Большая семерка, и ЕС, и на самом деле США, и НАТО, что важно - создали определенные структуры, определенные программы, определенный подход для того, как обеспечить Украине стабильные поставки и финансовых ресурсов, которые очень важны, чтобы у нас экономика работала, потому что без экономики воевать невозможно, и поставки вооружения", - сказал Самусь.

В то же время, он признает, что с США еще не все понятно, потому что если в ресурсном и финансовом плане можно говорить, что этот год в Украине будет стабильный, но без некоторых американских уникальных американских технологий, таких как "Петриоты", без США Европа не сможет обеспечить Украину даже необходимым количеством ракет. Это же самое касается ракет ATACMS и тому подобное.

"Есть критические важные элементы помощи со стороны США, которые пока остаются в неопределенном состоянии, но, все же, надеемся, что Трамп сможет определиться с точки зрения именно этих систем, если распределение будет между Соединенными Штатами и Европой, что Европа осуществляет общую поддержку, а Соединенные Штаты - в некоторых критических направлениях. Это тоже неплохой вариант", - отметил Самусь.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, бои за город Покровск Донецкой области не прекращаются, российские оккупационные войска пытаются окружить населенный пункт. Бои на всех участках фронта продолжаются непрерывно - не прекращались даже в новогоднюю ночь.

Именно Покровск может в ближайшее время стать самой горячей точкой всего фронта, считает военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. Вместе с тем он убежден, что на Запорожском направлении в ближайшее время ничего "большого и страшного" не будет.

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