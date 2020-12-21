В ходе общения с представителями СМИ Татаров сообщил, что получил документы в НАБУ по своему делу.

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров пришел в Национальное антикоррупционное бюро Украины относительно дела, в котором он фигурирует, и заявил, что инициирует временную передачу своих функциональных обязанностей другому работнику ОП.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга для журналистов.

Татаров отметил, что получил документы по своему уголовному делу полчаса назад.

"Есть Уголовный процессуальный кодекс, который четко предусматривает порядок вызова для проведения процессуальных действий. Меня никто не вызывал, я не знаю, что они (детективы НАБУ - УИНАН) делали. Сразу, когда из СМИ я узнал, что они собираются проводить какие-то процессуальные действия, мой адвокат Александр Кузьменко срочно сообщил детективу НАБУ, разместил информацию с сообщением, что мы готовы прибыть в любое место в любое время, что мы готовы к проведению любых процессуальных действий», - заявил он.

Заместитель руководителя ОП заверил, что "никто ни от кого не прятался".

«Я продолжаю осуществлять свои полномочия в обычном режиме, нахожусь на рабочем месте... Мною была инициирована временная передача моих функциональных обязанностей другому работнику Офиса президента для избежания манипуляций, что якобы я могу давить на правоохранительные органы и использовать свои служебные полномочия в собственных целях. Мне этого не нужно, я действовал, действую и буду действовать только правовым способами», - добавил Татаров.

Относительно уголовного дела, в котором он фигурирует, Татаров сказал следующее: «как и все, я узнал из прессы, что есть определенное расследование. Хочу сказать, что в ближайшее время докажу, что все это фейк, а не расследование и докажу всему обществу, что действия, которые осуществлялись против меня являются не совсем легитимными».

Как сообщал УНИАН, 18 декабря заместителю руководителя ОП, экс-должностному лицу государственной компании "Укрбуд" Олегу Татарову сообщили о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу за фальсификацию экспертизы в деле о завладении имуществом Нацгвардии на 81 млн грн.

Следствие считает, что Он может быть причастным к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта. Речь идет о судебной оценочно-строительной экспертизе для установления реальной стоимости объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева, которые были предметом обмена между Нацгвардией и компанией-застройщиком "Укрбуд".

Татаров является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Ему инкриминировано ч. 3 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Кроме Татарова, в этом преступлении подозревают заместителя директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Константина Дубоноса (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и бывшего народного депутата, экс-президента "Укрбуда" Максима Микитася (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

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Автор: УНИАН