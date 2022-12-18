Украинский главком получил открытку и бутылку любимого алкоголя.

Командующий британской армии адмирал Тони Радакин подарил главнокомандующему Вооруженными Силами Украины Валерию Залужному бутылку виски Glenmorangie и открытку по случаю Рождества.

Как сообщил Радакин в интервью газете The Telegraph, Залужный возглавляет список его контактов с другими командующими. Адмирал трижды лично встречался с ним в Киеве в этом году.

Радакин отметил, что отправил Залужному рождественскую открытку и бутылку его любимого шотландского виски Glenmorangie.

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"Британская военная и дипломатическая поддержка Украины была постоянной, несмотря на политические беспорядки внутри страны. Потрясающие британские и международные усилия будут продолжаться", - сказал адмирал.

Валерий Залужный на посту главкома

За плечами генерала Валерия Залужного не одно десятилетие военного опыта. Летом 2021 года он стал главкомандующим Вооруженными силами Украины. Президент Зеленский высоко оценил выполнение поставленных задач Валерием Залужным.

Залужного хвалили даже русские. В частности, украинофоб Карен Шахназаров отметил талант полководца у Залужного. Генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" в восторге от комбинаций, которые придумывает главнокомандующий ВСУ.

Впрочем, ходят слухи, что некоторые люди из окружения президента Украины Владимира Зеленского хотели бы заменить Залужного на действующего командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Эти слухи беспокоят высокопоставленных западных военных чиновников, а оба генерала сдержанно комментируют эти слухи.

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