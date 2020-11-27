Законопроектом предлагается отменить статью 366-1 Уголовного кодекса Украины.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о возобновлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации чиновниками.

Читайте такжеСуд оправдал "судью Майдана" Кицюка - Адвокатская совещательная группа

На сайте парламента зарегистрирован президентский законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления» (№4434).

Законопроектом предлагается отменить статью 366-1 Уголовного кодекса Украины и дополнить новой статьей 366-2 «Декларирование недостоверной информации», устанавливающей уголовную ответственность в виде штрафа от двух тысяч пятисот до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также предлагается отдельно определить в статье 366-3 Уголовного кодекса Украины уголовную ответственность за непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Ею предлагается предусмотреть, что умышленное непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренного законом Украины «О предотвращении коррупции» карается штрафом от двух тысяч пятисот до трех тысяч пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Конституционный кризис в Украине

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

2 ноября в ВР был зарегистрирован законопроект, которым предлагается возобновить нормы о е-декларировании, отмененные Конституционным судом. Авторами проекта закона «О возобновлении действия отдельных положений закона «О предотвращении коррупции» и Уголовного кодекса Украины» (№4304) является председатель ВР Дмитрий Разумков и члены ряда фракций, в частности «Евросолидарности», «Голоса» и «Слуги народа».

16 ноября Разумков сообщил, что законопроект №4304 был разработан и поддержан почти всеми политическими силами в парламенте.

Он призвал создать рабочую группу, которая стала бы нарабатывать законодательные инициативы по выходу государства из конституционного кризиса.

18 ноября заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк подписала распоряжение о создании рабочей группы по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и совершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы КС.

Группа до 1 декабря должна разработать согласованные законопроекты о внесении изменений в Уголовный кодекс, законы «О предотвращении коррупции» и «О Конституционном Суде Украины», которые обусловлены решением КС от 27 октября 2020 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк