Депутаты предлагают право на отсрочку оставить только определенным категориям студентов.

Мобилизация 2023 в Украине продолжается. Стало известно, у кого право на отсрочку планируют отобрать, а кому из педагогов - вернуть.

На сайте Верховной Рады появился текст законопроекта, который предусматривает отмену отсрочки от мобилизации для студентов. Согласно документу, парламентарии предлагают изменить вторую и третью части третьей статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В действующей редакции отсрочку имеют все студенты. Однако депутаты предлагают право на отсрочку оставить только тем студентам, которые получают уровень образования выше ранее полученного уровня образования в определенной законом последовательности. Обучение такие студенты должны начать не позднее года достижения ими 30-летнего возраста.

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Также под эту категорию подпадают и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования.

Обосновывая свое решение, нардепы отмечают, что после полномасштабной агрессии значительное количество военнообязанных мужчин пользуется правом на отсрочку для студентов, чтобы избежать призыва. Отмечается, что речь идет о тех мужчинах, которые уже получили определенный уровень образования и вступили в 2022 и 2023 годах в учебные заведения снова для получения уровня образования, который является равным, а в большинстве случаев - даже ниже ранее полученного.

В пояснительной записке законопроекта говорится, что в прошлом году в учебные заведения зачислено на обучение 106 тыс. 771 мужчину призывного возраста, которые начали получать равнозначный или более низкий уровень образования за полученный уровень предыдущего образования.

"Не стал исключением в указанной тенденции и текущий 2023 год. Хотя вступительная кампания текущего года в учебные заведения еще продлится до 30 ноября, уже сейчас по состоянию на 28 августа численность таких лиц составляет 74 тыс. 059 абитуриентов", - отмечают парламентарии.

По данным нардепов, сейчас наблюдается существенное увеличение численности абитуриентов по сравнению с 2022 годом.

Следовательно, в ВР считают, что такая практика уклонения от призыва негативно влияет на уровень нацбезопасности и обороны Украины, деморализует военных, которые сейчас защищают независимость страны, в том числе обеспечивая соблюдение права на образование военнообязанным, которые уже такое право реализовали, а также компрометирует систему образования в Украине.

В то же время нардепы отмечают, что с апреля 2022 года право на отсрочку потеряли педработники учреждений профессионального предвысшего образования. Следовательно, им это право предлагают вернуть.

Отсрочка студентам от мобилизации под вопросом - важные новости

Как сообщал УНИАН, 3 сентября нардеп Федор Вениславский сообщил, что в парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагается убрать отсрочку от мобилизации для студентов. Речь идет о мужчинах, которые старше 30 лет и получают второе или третье образование.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский 17 августа подписал закон, согласно которому мобилизация в Украине была продлена до 15 ноября текущего года.

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