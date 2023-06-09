Малюська сыронизировал, что после окончания войны "может и нужды в законе не будет", потому что не будет олигархов.

Венецианская комиссия рекомендовала Украине отложить имплементацию закона об олигархах из-за войны, сказал министр юстиции Денис Малюська в видеообращении.

По его словам, ключевой темой заседания Венецианской комиссии был украинский закон об олигархах. При этом Малюська напомнил, что условием для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС стала имплементация закона об олигархах в соответствии с заключением Венецианской комиссии. "Такое условие нам поставила Еврокомиссия. Это одно из семи условий, выполнение которых приведет к тому, что мы начнем переговоры о вступлении в ЕС. Более того, Еврокомиссия поставила такое же условие для Грузии и Молдовы", - отметил министр.

Малюська отметил, что этого заключения Венецианской комиссии с нетерпением ждали власти, эксперты, общественность. При этом пошутил, что особенно его ждали олигархи, которые рассчитывали, что украинский закон получит "сокрушительную критику" и это приведет к тому, что "закон просто похоронят". "Сразу скажу – этого не произошло", -- сказал министр юстиции. При этом отметил, что дискуссии были "крайне тяжелыми".

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"Ключевое решение, которое приняла Венецианская комиссия - рекомендовать Украине отложить имплементацию закона об олигархах. Почему? И это достаточно подробно обсуждено на заседании – учитывая войну. Почему война важна? Дело в том, что война существенно меняет баланс сил в Украине, существенно уменьшает влияние олигархов, и это как разрушение их предприятий, так и функционирование органов государственной власти во время войны. Поэтому должным образом оценить влияние закона об олигархах на политическую систему, на правовую систему, крайне сложно", - рассказал Малюська.

По его словам, поэтому комиссия рекомендует подождать, и уже после победы потом определиться с законодательством об олигархах: имплементировать, менять. "А может вообще тогда олигархов не будет и нужды в законе не будет и его нужно будет и отменить", - отметил Малюська.

Министр подчеркнул, что закон об олигархах пока "на паузе", но после войны к этому вопросу вернутся,"если они еще будут оставаться олигархами, а не станут обычными порядочными бизнесменами".

"Война творит чудеса с политиками и будем надеяться, что сотворит чудеса с олигархами", - подытожил он.

Закон об олигархах - что известно

Как сообщал УНИАН, 5 ноября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об олигархах.

В нем определялись критерии признания человека олигархом. Также в законе предусмотрено, что о контактах с олигархами или их представителями должны были обязательно сообщать все должностные лица, от решений которых зависят судьба общества или государственные решения.

В июне 2022 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности о реестре олигархов.

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