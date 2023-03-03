По словам министра юстиции, если Украина имплементирует закон об олигархах не в том видении, как это видит Евросоюз и Венецианская комиссия, это заблокирует дальнейшие переговоры и вступление Украины в ЕС.

Формирование реестра олигархов отложено до получения выводов Венецианской комиссии. Об этом в эфире телемарафона сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

По его словам, формирование реестра олигархов и имплементация закона об олигархах - это условие, которое европейские представители поставили для переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз.

"Другими словами, если мы должным образом имплементируем реестр олигархов и вообще закон об олигархах, это станет предпосылкой для того, чтобы с нами начали переговоры с тем, чтобы мы достаточно быстро, оперативно стали членами Евросоюза. Если мы имплементируем закон и вообще механизм ограничений олигархов не в том видении, как это видят наши коллеги из Евросоюза, из Венецианской комиссии, это заблокирует нам дальнейшие переговоры и вступление в Европейский Союз и, соответственно, к выводам Еврокомиссии", - отметил министр.

Видео дня

Он подчеркнул, что имплементация этого закона без решения Венецианской комиссии создала бы немало рисков.

По словам Малюськи, Украина готова имплементировать этот закон хоть сегодня, а решение по нему от Венецианской комиссии должно быть готовым уже в ближайшее время.

"Речь идет о неделях, месяце, возможно и днях. Но точно, что это не растянется на полгода или год. Соответственно, у нас будет время, чтобы такие замечания учесть, продискутировать с ними, чтобы понимать, что мы правильно поняли их комментарии и получить поддержку в парламенте", - сказал он.

Реестр олигархов в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, 5 ноября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Согласно закону, Совет нацбезопасности и обороны по обращениям Кабмина, Службы безопасности, Нацбанка, члена СНБО или Антимонопольного комитета будет определять, является человек олигархом или нет.

Согласно закону, олигархом считается человек, который одновременно соответствует минимум трем критериям, а именно: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на СМИ; является конечным бенефициарным владельцем предприятия или компании, которая является монополистом на рынке и в течение года удерживает или усиливает свое положение; владеет активами и субъектами хозяйствования, общая стоимость которых превышает 2 млрд 270 млн грн.

В конце июня 2022 года президент ввел в действие решение СНБО об утверждении положения о реестре олигархов.

В начале июля 2022 года министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что в Украине начата работа по сбору и анализу информации для создание так называемого реестра олигархов.

Вас также могут заинтересовать новости: