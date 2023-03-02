Она призвала прекратить нарушать международный строй.

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила Россию в парализации работы "Большой двадцатки" (G20) и призвала своего российского коллегу Сергея Лаврова закончить войну в Украине.

Как сообщает DW, об этом Бербок заявила на встрече министров иностранных дел стран-участниц организации.

"Мы верим в мультилатерализм. Заканчивайте эту войну, прекращайте нарушать международный строй", - обратилась Бербок к Лаврову, который был на встрече.

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Несколько дней назад состоялась встреча финансовых лидеров стран G20. СМИ узнали, что Индия, принимающая саммит, отказалась обсуждать санкции против России, чтобы избежать дебатов и конфликта во время встречи.

Встреча G20 завершилась без совместного заявления, хотя США настаивали, чтобы в совместном заявлении было прямое осуждение Москвы за ведение войны против Украины, но Россия и Китай выступили против.

Высокопоставленный дипломат Индии потом заявил, что война, развязанная Россией против Украины, станет важной частью обсуждений на встрече министров иностранных дел G20 в четверг, 2 марта.

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