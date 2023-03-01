Индия продолжает называть войну "конфликтом" и намерена обсудить вопросы влияния вторжения РФ в Украину на экономические проблемы.

Война, развязанная Россией против Украины, станет важной частью обсуждений на встрече министров иностранных дел G20 в четверг, 2 марта.

Как пишет Reuters, об этом накануне саммита заявил высокопоставленный индийский дипломат Винай Кватра.

"Учитывая характер и развитие ситуации в российско-украинском конфликте, это будет важный пункт для обсуждения. … Вопросам, касающимся продовольственной, энергетической безопасности, ... влиянию конфликта на эти экономические проблемы, с которыми мы сталкиваемся, … [уделят] должное внимание", – сказал Кватра.

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Индийский дипломат также сообщил, что среди обсуждаемых вопросов будут криптовалюты и терроризм.

Представители 40 делегаций (среди них – министр иностранных дел России Сергей Лавров, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Цинь Ган), уже начали прибывать в Нью-Дели. Обсуждения состоятся в четверг, сегодня – приветственный ужин.

Встречи Большой двадцатки (G20) в Индии - что известно

Несколькими днями ранее в Индии состоялась встреча финансовых лидеров стран G20. Накануне стало известно, что принимающая саммит Индия отказалась обсуждать санкции против России, чтобы избежать дебатов и конфликта во время встречи.

Встреча "Группы двадцати" завершилась без совместного заявления. США настаивали, чтобы в совместном заявлении было прямое осуждение Москвы за ведение войны против Украины, но Россия и Китай выступили против.

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