Белорусский оппозиционер: Лукашенко "точно не отдаст" Украине задержанных "вагнеровцев"

По его словам, сейчас есть два возможных сценария, по которым будут развиваться события.

Белорусский ресторатор и оппозиционный деятель Вадим Прокопьев считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко никогда не выдаст задержанных в Беларуси наемников ЧВК "Вагнера" Украине.

Об этом он сказал в эфире "Апостроф TV".

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"Это точно вагнеровцы, их идентифицировали, нашли на сайте" Миротворец "- они точно воевали на Донбассе. Украине они точно нужны в суде, здесь, живыми. Лукашенко их точно не отдаст. Я уверен, что он отдаст их России. Они приехали без оружия. Связь их с белорусскими оппозиционерами не доказывается никак. За исключением, если они сами на себя не напишут показания", - сказал он.

По его словам, сейчас есть два возможных сценария, по которым будут развиваться события.

"Первое - российские силовые структуры таким образом проверяют системы действия белорусских властей. Не секрет, что между ними есть и конфликт между двумя ОПГ. Я допускаю, что отработать протоколы взаимодействия белорусских спецслужб на примере 33 невооруженных бойцов, это один из видов разведки. Вторая версия. Лукашенко сам их нанял, в этом случае он договорился с Пригожиным или возможно с боссами Пригожина. Эти скорее всего неприятные люди, возможно преступники, которых в Украине нужно судить, они получат деньги за то, что пережили неприятный арест и несколько недель в белорусской тюрьме", - считает ресторатор.

Как сообщал УНИАН 29 июня в Беларуси задержали российских боевиков ЧВК «Вагнера», 32 - под Минском и еще одного - на юге страны. Среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

Правоохранительные органы Беларуси сообщили, что к ним поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузка которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

Беларусь обратилась к украинским властям насчет проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине.

30 июля Украина начала консультации с Беларусью об экстрадиции боевиков.

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