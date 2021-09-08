Вместо того, чтобы снижать тарифы, НАК "Нафтогаз Украины" только увеличивает их, подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Цена на газ для населения должна быть снижена до экономически обоснованной, а руководство НАК "Нафтогаз Украины" должно отчитаться о своих сверхприбылях после повышения тарифов. Такое требование партии озвучил во время брифинга в Верховной Раде Украины народный депутат, член депутатской группы "Партия "За майбутнє" Дмитрий Лубинец.

По словам народного депутата, уже анонсирована цена в 12 гривен за 1 кубометр газа, а Кабинет министров рассматривает возможность увеличить цену до 20 гривен за 1 кубометр. В то же время реальная себестоимость добычи украинского газа, которым государство может обеспечить все население страны, составляет почти 3 гривны за 1 кубометр.

Читайте такжеЗа час газ в Европе подорожал в три раза: что ждет Украину"Вместо того, чтобы снижать тарифы, НАК "Нафтогаз Украины" только увеличивает их. Сверхприбыли, которые аккумулирует государственная компания, идут на заработные платы руководству. Только в 2021 году заработная плата члена правления "Нафтогаза" составляет в месяц 1 млн 370 тыс. грн! А член наблюдательного совета зарабатывает за месяц 533 тыс. грн. Это в то время, как минимальная заработная плата в Украине составляет 6 тыс. грн, а пенсия — 1 800 грн!" — отметил Лубинец.

Народный депутат отметил, что цены на газ для населения можно и нужно снизить. Поэтому депутатская группа "Партия "За будущее" требует, чтобы руководство "Нафтогаза" немедленно отчиталось парламенту о сверхприбылях и озвучило план действий, направленных на снижение тарифов для граждан.

"Общественный контроль, публичность, давление граждан с требованиями снизить сверхприбыли монополий — ключевые инструменты, которые позволят добиться уменьшения тарифов на коммунальные услуги", — акцентировал Лубинец.

Тарифы 2021 - к чему готовиться украинцам:

Автор: Григорий Бондарь