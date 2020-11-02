Также еще не готово решение суда по производству о представлении депутатов относительно положений Основного Закона о земле как объекте права собственности народа.

Завтра Конституционный суд не будет выносить решение по делу о конституционности закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в КС.

По словам собеседника, суд сегодня продолжил рассмотрение дела по представлению 46 народных депутатов относительно земли как объекта права собственности народа (относительно толкования статей 13 и 14 Конституции), а завтра продолжит рассмотрение представления относительно языкового закона, однако ни по первому делу, ни по второму решения ни сегодня, ни завтра выноситься не будут.

"И сегодня, и завтра пройдут очередные заседания. Сейчас решения по этим вопросам еще не вынесены, и не будут вынесены завтра", - сказал собеседник УНИАН.

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Языковой закон в Украине: что предшествовало

25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который 16 июля того же года вступил в силу.

21 июня 2019 года в Конституционный суд поступило представление 51 народного депутата относительно конституционности закона. Большинство авторов представления были членами фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде предыдущего созыва. Авторы представления утверждают, что закон не соответствует ряду положений Конституции, поскольку, по их убеждению, направлен на дискриминацию русского, других языков национальных меньшинств, дискриминацию граждан по языковым признакам. Также народные депутаты считают, что законом нарушен ряд конституционных прав граждан.

Кроме того, депутаты убеждены, что закон принят с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия законов.

Большинство экспертов предоставили в Конституционный суд заключения, в которых указывают, что закон о функционировании украинского языка не является дискриминационным в отношении национальных меньшинств.

7 июля 2020 года Большая палата КС начала рассмотрение этого дела.

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Автор: Дмитрий Хилюк