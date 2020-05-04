Суд заочно взял Януковича под стражу

Печерский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Януковича под стражу

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении бывшего президента Украины Виктора Януковича под стражу в рамках расследования уголовного производства относительно узурпации им власти.

Об этом сообщил прокурор по этому делу Александр Супрун.

Он отметил, что судья Печерского райсуда Киева Олеся Батрин удовлетворила ходатайство стороны обвинения и применила к Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Также, по его словам, адвокаты Януковича настаивали на том, чтобы их подзащитный участвовал в этом заседании через процедуру международно-правовой помощи с Российской Федерацией, где сейчас находится президент-беглец.

Однако, как отметил прокурор, в данном случае присутствие подозреваемого или обвиняемого в заседании не является обязательным согласно ч. 6 ст. 193 УПК, которая предусматривает, что судья может избирать меру пресечения в отсутствие подозреваемого, обвиняемого, если прокурором будет доказано , что лицо объявлено ​​в международный розыск.

Это означает, что после того, как Януковича задержат, не позднее чем через 48 часов суд должен рассмотреть вопрос о применении избранной ему меры пресечения в виде содержания под стражей или избрании другой меры пресечения.

Как пояснил прокурор, сторона обвинения доказала в суде, что Янукович сейчас скрывается от правосудия на территории России.

Напомним, что в Печерском суде слушается еще одно дело относительно меры пресечения для Януковича, а именно по производству о событиях 18-20 февраля 2014 года.